Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Zuletzt sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 218,61 USD zu.

Das Papier von Honeywell legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,8 Prozent auf 218,61 USD. Den Tageshöchststand markierte die Honeywell-Aktie bei 220,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 215,00 USD. Zuletzt wechselten 483.520 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,50 USD) erklomm das Papier am 13.11.2024. Mit einem Zuwachs von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,90 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Honeywell noch ein Gewinn pro Aktie von 2,36 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,53 USD je Aktie aus.

