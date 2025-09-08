HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC zieht am Dienstagnachmittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Das Papier von HSBC konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 66,14 USD.
Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 66,14 USD. In der Spitze legte die HSBC-Aktie bis auf 66,15 USD zu. Bei 65,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der HSBC-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.898 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2025 bei 66,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,31 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,38 USD ab. Mit einem Kursverlust von 35,92 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD. Im Vorjahr erhielten HSBC-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier.
HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 37,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 6,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
