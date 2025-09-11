IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 256,82 USD.

Im New York-Handel kam die IBM-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 256,82 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 257,10 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 255,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,95 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.738 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 15,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 203,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 15,77 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,16 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

