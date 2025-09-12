DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.821 ±-0,0%Nas22.340 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Blick auf Aktienkurs

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gefragt

15.09.25 16:13 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gefragt

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 255,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
217,35 EUR 1,35 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 255,90 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 257,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 90.828 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,71 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 25,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,69 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte IBM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

