DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.926 -0,2%Euro1,1766 ±-0,0%Öl67,68 +0,3%Gold3.679 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026? Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SOS

Digitaler Notfallpass: Wenn das Smartphone Leben retten kann

16.09.25 03:10 Uhr
Rettung per Knopfdruck: So macht man sein Handy zur Notfallhilfe | finanzen.net

In medizinischen Notfällen zählt oft jede Sekunde. Ist eine betroffene Person nicht ansprechbar, fehlen Helfenden häufig entscheidende Informationen. Moderne Smartphones bieten eine Funktion, die im Ernstfall entscheidend sein kann: den digitalen Notfallpass.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
200,45 EUR 1,37 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen

Digitale Hilfe bei Notfällen

Der digitale Notfallpass kann bereits auf dem Sperrbildschirm Informationen über die betroffene Person anzeigen - etwa zu Allergien, chronischen Erkrankungen oder wichtigen Kontakten - ohne das Gerät entsperren zu müssen. Trotz dieser lebenswichtigen Möglichkeit nutzen viele Menschen die Funktion bislang nicht. Dabei ist sie auf den meisten aktuellen Smartphones bereits vorinstalliert und mit wenigen Schritten aktivierbar.

Wer­bung

iPhone

Apple-Geräte verfügen über eine integrierte Notfallpass-Funktion innerhalb der Health-App. Hier lassen sich persönliche medizinische Informationen wie Blutgruppe, bekannte Allergien, bestehende Vorerkrankungen oder regelmäßig eingenommene Medikamente hinterlegen. Auch Notfallkontakte mit Telefonnummer und Verwandtschaftsverhältnis können angegeben werden. Entscheidend für den Nutzen im Ernstfall ist die Aktivierung der Option, den Notfallpass auf dem Sperrbildschirm anzeigen zu lassen. Um die Informationen im Sperrbildschirm aufzurufen, muss fünf Mal auf die rechte Seitentaste gedrückt und anschließend auf dem Display nach links gewischt werden, um den Button "Notfallpass" zu sehen.

Neben der statischen Anzeige der Daten auf dem Display bietet Apple eine zusätzliche Sicherheitsfunktion. Wird ein Notruf abgesetzt, können hinterlegte medizinische Informationen automatisch an Rettungsdienste übermittelt werden. Diese Funktion ist ab iOS 13 verfügbar und lässt sich in der Health-App ebenfalls konfigurieren.

Android

Auch auf Android-Geräten ist ein digitaler Notfallpass ab Werk vorgesehen. Seit Android 12 sind die Einstellungen zur medizinischen Information zentral unter dem Punkt "Sicherheit und Notfall" zu finden. Dort lassen sich ebenfalls Details zu Blutgruppe, Erkrankungen, Allergien oder Medikamenten eintragen. Zudem können Notfallkontakte ausgewählt werden. Voraussetzung für die Sichtbarkeit auf dem Sperrbildschirm ist die Aktivierung der gleichnamigen Option innerhalb des Menüs. Im Falle eines Notfalls kann die Funktion über die Notruftaste auf dem Sperrbildschirm aufgerufen werden. Anschließend stehen medizinische Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung - auch wenn das Smartphone gesperrt ist.

Wer­bung

Samsung bietet auf Galaxy-Geräten zusätzliche Möglichkeiten zur Konfiguration. Neben den standardmäßigen Android-Funktionen lassen sich auf dem Sperrbildschirm über die Funktion "Kontaktinformationen" direkt Hinweise hinterlegen. Alternativ können sogenannte FaceWidgets genutzt werden, um Gesundheitsdaten oder Kontaktinformationen anzuzeigen. Diese Funktionen befinden sich unter den Einstellungen zum Sperrbildschirm und lassen sich individuell anpassen, wie Samsung auf der eigenen Website erklärt.

Möglichst genaue Angaben

Damit der digitale Notfallpass seinen Zweck erfüllt, ist eine vollständige und aktuelle Erfassung aller medizinisch relevanten Daten unerlässlich. Dazu zählen unter anderem die Angabe chronischer Erkrankungen, Medikamenteneinnahmen, bekannter Allergien sowie Blutgruppe und potenzielle Organspende-Bereitschaft. Ebenso wichtig ist die Erfassung von mindestens einem erreichbaren Notfallkontakt, idealerweise mit Hinweis auf die Beziehung zur betroffenen Person. Die Informationen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden, insbesondere nach Änderungen der Medikation oder Kontaktpersonen.

Zusätzliche Funktion

Ein korrekt eingerichteter Notfallpass kann nicht nur bei medizinischen Notlagen hilfreich sein. Auch bei einem verlorenen Smartphone bietet er eine einfache Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, etwa wenn ein Finder über die hinterlegten Informationen einen Angehörigen erreicht. Dadurch erhöht sich die Chance, dass ein verloren gegangenes Gerät seinen Weg zum Besitzer zurückfindet.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple NeutralUBS AG
08.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen