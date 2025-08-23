DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.850 ±-0,0%Euro1,1699 -0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.364 -0,2%
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Profil
Produktivität

Effizient mit Apple: Wie die Notizen-App zum unterschätzten Produktivitätstool wird

25.08.25 03:35 Uhr
Die Notizen-App von Apple bietet weit mehr als einfache Textspeicherung.

Die Notizen-App von Apple bietet weit mehr als einfache Textspeicherung. Mit integrierten Funktionen wie Hashtags, intelligenten Ordnern, Siri-Anbindung und Dokumentenscan wird sie zu einem Werkzeug, das alltägliche Abläufe effizienter gestaltet. Dieser Funktionsumfang macht die App auch aus Investorensicht interessant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
194,86 EUR 0,96 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ordnung durch Hashtags und Smart-Ordner

Mit der Einführung von Hashtags wurde die Strukturierung in der Notizen-App des iPhones erheblich vereinfacht. Schlagworte mit vorgestelltem Rautezeichen werden automatisch erkannt und ermöglichen eine thematische Sortierung. In Verbindung mit sogenannten Smart-Ordnern lassen sich Inhalte automatisch nach Schlagworten gruppieren. Wie Apple Support berichtet, sorgt diese Funktion insbesondere bei umfangreichen Notizsammlungen für eine klare Übersicht.

Wichtige Inhalte stets im Blick

Um relevante Informationen nicht aus den Augen zu verlieren, können einzelne Notizen dauerhaft oben in der Übersicht fixiert werden. Diese sogenannte Anpinn-Funktion erleichtert es, zentralen Themen oder Aufgaben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Laut 4pmtech genügt dazu eine einfache Wischgeste. Gerade bei häufig genutzten Notizen sorgt dies für eine effizientere Nutzung.

Schneller Zugriff mit Siri oder direkt vom Sperrbildschirm

Die Notizen-App lässt sich nicht nur über das Homescreen-Icon öffnen. Mit aktivierter Einstellung kann sie direkt über das Kontrollzentrum oder sogar vom Sperrbildschirm gestartet werden. Auch Sprachbefehle via Siri ermöglichen die unmittelbare Erstellung neuer Notizen. Wie MacLife berichtet, ist diese Funktion besonders bei spontanen Einfällen oder schnellen Notizen im Alltag nützlich. Moyens.net verweist zudem auf den praktischen Nutzen der Sprachsteuerung beim Autofahren oder bei der Arbeit.

Dokumente scannen und digital verwalten

Neben der Texterfassung bietet die App eine integrierte Scan-Funktion. Dokumente wie Quittungen, Verträge oder Mitschriften können über das Kamera-Symbol eingescannt und direkt in einer Notiz gespeichert werden. Die Randerkennung erfolgt dabei automatisch. Laut Watson.ch lassen sich die eingescannten Inhalte in hoher Qualität sichern, was die App zur praktischen Alternative zu spezialisierten Scan-Anwendungen macht.

Effiziente Zusammenarbeit durch geteilte Notizen

Die Möglichkeit, Notizen mit anderen zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten, erweitert die Einsatzbereiche der App erheblich. Über verschiedene Kanäle wie iMessage oder E-Mail können Notizen freigegeben und in Echtzeit gemeinsam bearbeitet werden. Laut Moyens.net eignet sich diese Funktion besonders für die Koordination in Teams, Familien oder bei Projektarbeiten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Hadrian/Shutterstock.com, Nuttapong punna / Shutterstock.com

mehr Analysen