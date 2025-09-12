DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.857 +0,1%Nas22.305 +0,7%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Montagabend stärker

15.09.25 20:24 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Montagabend stärker

Die Aktie von IBM zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
217,90 EUR 1,90 EUR 0,88%
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 256,63 USD zu. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 259,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 251.188 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 203,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 20,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,69 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

