IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 263,10 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 263,10 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 265,00 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 263,10 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.709 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,10 USD) erklomm das Papier am 20.05.2025. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 2,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2024 Kursverluste bis auf 163,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,75 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Am 23.04.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

