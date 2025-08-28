DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.539 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.444 +0,8%
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
IBM im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend tiefer

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 242,45 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
207,75 EUR -1,95 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 242,45 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 241,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 245,23 USD. Zuletzt wechselten 147.181 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,13 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,32 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 18,20 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,16 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

