IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 290,52 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 290,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 290,52 USD. Bei 288,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 109.614 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 1,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 203,61 USD am 01.11.2024. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 29,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 23.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,71 USD je IBM-Aktie.

