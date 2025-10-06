IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 290,75 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 290,75 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 291,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 288,61 USD. Zuletzt wechselten 264.500 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 296,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,84 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 203,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 29,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,71 USD je IBM-Aktie.

