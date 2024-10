Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 30,81 EUR abwärts.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 30,81 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 30,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,53 EUR. Zuletzt wechselten 1.464.169 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,349 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

