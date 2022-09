Infineon Aktie News: Infineon am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 24,28 EUR zeigte sich die Infineon-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Die Infineon-Aktie legte bis auf 24,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 23,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 900.851 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,63 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 17,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,77 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2022. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.618,00 EUR gegenüber 2.722,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 15.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

