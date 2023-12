Insider nimmt Schaeffler-Aktien ins Depot

Aktien wechseln den Besitzer

Wie sich die Schaeffler-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 12.12.2023 wurden bei Schaeffler Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Deals ging am 12.12.2023 ein. Im Portfolio von Schaeffler-in enger Beziehung IHO Beteiligungs GmbH kam es am 12.12.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 20.247.621 Aktien zu jeweils 6,25 EUR hinzu. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,70 Prozent auf 5,04 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. Die Marktkapitalisierung von Schaeffler beläuft sich aktuell auf 3,40 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 166.000.000 Papiere.

Der vorherige Insidertrade mit Schaeffler-Aktien wurde am 14.11.2023 verzeichnet. Schaeffler-Zink, Matthias Vorstand holte sich 19.992 Aktien für je 5,08 EUR ins Depot.

