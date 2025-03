Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Intel am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 15,4 Prozent im Plus bei 23,86 USD.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 15,4 Prozent auf 23,86 USD. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,53 USD an. Bei 23,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 28.490.093 Intel-Aktien.

Bei einem Wert von 45,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). 90,30 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 18,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,40 Prozent.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,114 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 26,57 USD.

Am 30.01.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Intel ebenfalls 0,63 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,26 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Intel-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,506 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

