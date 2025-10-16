Plug Power-Aktie stabil: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Die Plug Power-Aktie schwankte an den letzten Handelstagen deutlich. Anleger sollten daher derzeit genau hinsehen und Chancen sowie Risiken abwägen.
Werte in diesem Artikel
• Plug Power bei weiterer Non-Deal-Roadshow vertreten
• Analysten passen Kursziele an
• Plug Power-Aktie zu teuer?
Zum Wochenstart erlebte die Plug Power-Aktie einen kräftigen Schub und beendete den Montagshandel an der NASDAQ um rund 14 Prozent höher. Auch am Dienstag setzten sich die Gewinne, wenn auch in geringerem Ausmaß, fort, bevor es am Mittwoch dann wieder um deutliche 4,94 Prozent auf 3,85 US-Dollar abwärts ging. Auf Sicht der letzten fünf Handelstag ist die Plug Power-Aktie damit jedoch insgesamt kaum vom Fleck gekommen und verbuchte nur einen mageren Aufschlag von 1,85 Prozent. Im NASDAQ-Handel am Donnerstag verharrt das Papier zeitweise unverändert bei 3,85 US-Dollar.
Plug Power mit Teilnahme an mehreren Roadshows
Kursbewegende Unternehmensmeldungen gab es von Plug Power selbst zuletzt kaum. Nachdem der Wasserstoffkonzern bereits am 9. Oktober die Teilnahme an Roadshows in Paris und Boston verkündet hatte, teilte Plug Power nun am Mittwoch mit, dass man auch an der Non-Deal-Roadshow von TD Cowen in Kanada teilnehmen werde. Diese findet noch in dieser Woche statt. An dem Investorentreffen, bei dem es - anders als bei klassischen Roadshows - nicht um ein unmittelbares Finanzierungs- oder Verkaufsgeschäft geht, werden Plug Power-CFO Paul Middleton sowie IR-Vizepräsident Roberto Friedlander teilnehmen, heißt es weiter. Der Wasserstoffkonzern unterstreiche mit der Teilnahme sein "anhaltendes Engagement für transparente Kommunikation, disziplinierte Umsetzung und intensives Engagement mit der Finanzwelt".
Analysten erhöhen Kursziele - aber mit gemischten Bewertungen
Eher als die Roadshows sorgten vor allem die jüngsten Analystenupdates für Gesprächsstoff und Bewegung bei der Plug Power-Aktie: So hoben die Experten von Susquehanna das Kursziel für die Plug Power-Aktie zum Wochenstart von 1,80 US-Dollar auf 3,50 US-Dollar an, gaben aber unverändert die Einstufung "Hold" ab. HSBC-Analysten hatten bereits Anfang Oktober ein höheres Ziel von 4,40 US-Dollar vergeben und die Aktie als "Strong Buy" bezeichnet.
Zuletzt gab es aber auch wieder eine kritische Stimme: So korrigierte Analyst Ameet Thakkar von BMO Capital sein Kursziel für die Plug Power-Aktie laut "TipRanks" am Mittwoch zwar von 1,00 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar nach oben, empfahl die Aktie aber immer noch zum Verkauf. Dies spiegelt sich auch in seinem angehobenen Kursziel wieder, das immer noch mehr als zwei Drittel unter dem letzten Schlusskurs des Papiers liegt.
Insgesamt bleibt die Gesamteinschätzung somit geteilt: Neben fünf Kaufempfehlungen gibt es laut "TipRanks" aktuell elf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen. Aus diesen ergibt sich ein Durchschnittskursziel von 2,63 US-Dollar. Für Investoren bedeutet das vor allem Eines: Es besteht kurzfristig Abwärtspotenzial. Daher bleibt bei der Plug Power-Aktie weiterhin Vorsicht angebracht.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Plug Power News
Bildquellen: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.
Analysen zu Plug Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.03.2015
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|13.11.2014
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.07.2006
|Plug Power Downgrade
|Thomas Weisel Partners
|01.07.2005
|Plug Power Ersteinschätzung
|Pacific Growth Equities
|30.06.2005
|Update Plug Power Inc.: Equal Weight
|Pacific Growth Equities
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2009
|Plug Power neues Kursziel
|RBC Capital Markets
|03.12.2007
|Plug Power Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen