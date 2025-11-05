IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 54,32 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 54,32 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,06 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 54,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 412.107 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,63 USD am 06.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 73,07 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2025 -1,764 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

