IonQ Aktie News: Hausse bei IonQ am Dienstagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 5,9 Prozent auf 43,42 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 43,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 43,44 USD. Bei 41,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.285.737 IonQ-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Mit einem Zuwachs von 25,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,55 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 562,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 -1,932 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

