IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 54,84 USD.

Die IonQ-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 54,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 53,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,41 USD. Zuletzt wechselten via New York 507.127 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 54,34 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,88 USD fiel das Papier am 12.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 206,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.11.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,24 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 39,87 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 221,53 Prozent gesteigert.

Die IonQ-Bilanz für Q4 2025 wird am 01.04.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie.

