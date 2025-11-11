IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Abend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IonQ zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 55,46 USD.

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 55,46 USD. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 56,01 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,41 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.445.020 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 52,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2025 (17,88 USD). Mit Abgaben von 67,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 39,87 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 12,40 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie.

