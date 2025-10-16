IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 69,50 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 69,50 USD. Die IonQ-Aktie sank bis auf 69,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,53 USD. Bisher wurden via New York 459.089 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Bei 10,70 USD erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 84,60 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

