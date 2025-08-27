DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.615 +0,1%Nas21.719 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Verlusten

28.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 22,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
19,20 EUR -0,85 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die JinkoSolar-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,20 USD ab. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 22,15 USD. Bei 22,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 28.785 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,21 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -57,672 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

