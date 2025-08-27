JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 22,20 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die JinkoSolar-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,20 USD ab. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 22,15 USD. Bei 22,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 28.785 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,21 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -57,672 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will