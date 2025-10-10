DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.257 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.355 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend mit stabiler Tendenz

10.10.25 20:25 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Die Johnson Johnson-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 191,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
164,82 EUR 0,06 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie wies um 20:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 191,08 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 192,07 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 190,47 USD nach. Bei 191,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 566.082 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Abschläge von 26,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,91 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,19 USD.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Trading Idee: Johnson & Johnson - Aufwärtstrend klar intakt

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
