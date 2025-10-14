DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.551 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

14.10.25 16:08 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 187,24 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
162,66 EUR -2,18 EUR -1,32%
Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 187,24 USD ab. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 186,99 USD nach. Bei 193,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 419.023 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 194,40 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 3,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 33,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,19 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Johnson Johnson veröffentlichte am 16.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

