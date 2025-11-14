DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.974 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
14.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Johnson Johnson am Abend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 196,66 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
168,12 EUR 0,56 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Johnson Johnson konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 196,66 USD. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 196,82 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 195,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 465.741 Johnson Johnson-Aktien.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 0,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,19 USD.

Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

