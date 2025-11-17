DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Johnson Johnson im Blick

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Abend

17.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Abend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
171,54 EUR 3,42 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 199,31 USD nach oben. Bei 200,25 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,96 USD. Bisher wurden heute 600.482 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 200,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 29,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

In eigener Sache

Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen