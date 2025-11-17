Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Abend

Johnson Johnson im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 199,31 USD nach oben. Bei 200,25 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,96 USD. Bisher wurden heute 600.482 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 200,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 29,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

