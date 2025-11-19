Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochnachmittag fester

DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
19.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
174,18 EUR 1,98 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 200,73 USD zu. Bei 201,28 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 247.569 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 201,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,68 USD am 11.01.2025. Mit Abgaben von 29,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,19 USD.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 23,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 22,47 Mrd. USD umsetzen können.

Am 21.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

mehr Analysen