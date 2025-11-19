Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verteuert sich am Abend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 202,90 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 202,90 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 202,99 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 200,00 USD. Bisher wurden via New York 551.900 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,99 USD. Dieser Kurs wurde am 19.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 0,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 140,68 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 44,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,19 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 14.10.2025. Das EPS lag bei 2,12 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 21.01.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

