Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend höher

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 203,31 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 203,31 USD. Bei 203,99 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 202,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 559.074 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 203,99 USD. 0,33 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,91 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,19 USD belaufen.

Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 23,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

