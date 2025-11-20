Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Nachmittag stärker

Johnson Johnson im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 203,40 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 203,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 245.755 Stück.

Am 20.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie.

