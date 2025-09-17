Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Johnson Johnson

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 176,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 176,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 176,03 USD. Bei 176,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.104 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 20,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

