DAX23.622 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.100 +0,2%Nas22.514 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1777 -0,3%Öl68,05 +0,2%Gold3.639 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich Johnson Johnson

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verbilligt sich am Nachmittag

18.09.25 16:11 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 176,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
149,98 EUR -0,36 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 176,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 176,03 USD. Bei 176,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.104 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 20,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen