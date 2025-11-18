Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verteidigt Stellung am Dienstagabend

Kursentwicklung

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 199,39 USD.

Mit einem Kurs von 199,39 USD zeigte sich die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 200,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 198,66 USD. Bei 199,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 690.074 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 200,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 29,44 Prozent Luft nach unten.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,19 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 14.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.net

