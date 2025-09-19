Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 175,45 USD.
Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 175,45 USD. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 175,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 176,09 USD. Bisher wurden heute 118.165 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 181,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 3,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 19,82 Prozent sinken.
Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.
Johnson Johnson gewährte am 16.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 23,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,85 USD je Aktie aus.
Analysen zu Johnson & Johnson
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
