Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 192,31 USD.

Das Papier von Johnson Johnson befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 192,31 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 191,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 342.756 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 194,47 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 1,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 26,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.01.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,87 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

