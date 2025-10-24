Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 191,16 USD ab.

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 191,16 USD. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,65 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 192,20 USD. Bisher wurden via New York 111.704 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 23,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 21.01.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten