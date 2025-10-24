Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verliert am Abend

DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.239 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.111 -0,4%
Johnson Johnson im Fokus

24.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 190,34 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
164,06 EUR -1,10 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 190,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 189,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,20 USD. Zuletzt wurden via New York 364.726 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 2,12 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Mit Abgaben von 26,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2024 mit 4,91 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 USD je Aktie ausschütten.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 21.01.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Johnson & Johnson

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
