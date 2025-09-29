Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson zieht am Abend an

Johnson Johnson im Blick

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 185,12 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 185,12 USD. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,17 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,61 USD. Bisher wurden via New York 744.258 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (185,17 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 31,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,06 USD ausgeschüttet werden.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,45 Mrd. USD eingefahren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

