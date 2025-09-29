Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag höher

Kurs der Johnson Johnson

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 182,41 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 182,41 USD zu. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 182,54 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 181,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 362.750 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,54 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 0,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 22,88 Prozent Luft nach unten.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 16.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,45 Mrd. USD eingefahren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

