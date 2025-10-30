Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 188,03 USD.

Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,19 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 205.747 Johnson Johnson-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 194,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 33,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,91 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,19 USD belaufen.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,47 Mrd. USD umgesetzt.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Johnson Johnson-Aktie.

