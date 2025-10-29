Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 185,24 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 185,24 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 185,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 220.292 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 194,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,68 USD am 11.01.2025. Abschläge von 24,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 14.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten