Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Johnson Johnson

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 187,13 USD abwärts.

Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 187,13 USD nach. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 186,65 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 189,26 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 484.743 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,47 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 24,82 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 23,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 22,47 Mrd. USD umsetzen können.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten