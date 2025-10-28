Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 188,99 USD ab.

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 188,99 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 187,27 USD. Mit einem Wert von 189,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 225.978 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Bei 194,47 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Bei einem Wert von 140,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Abschläge von 25,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 14.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 23,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.01.2026 erwartet. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten