Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag billiger

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 189,78 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 189,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 189,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,99 USD. Bisher wurden heute 227.619 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 194,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,19 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Am 14.10.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Aktie aus.

