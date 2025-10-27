DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.611 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
Aktienkurs aktuell

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit stabiler Tendenz

27.10.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Bei der Johnson Johnson-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 190,41 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 190,41 USD. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 190,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 189,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 189,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 408.526 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,47 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23,99 Mrd. USD gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

