Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 185,90 USD ab.

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 185,90 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 184,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 497.222 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 194,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 4,61 Prozent wieder erreichen. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,19 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024.

Johnson Johnson veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,47 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Aktie aus.

