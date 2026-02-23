Jost Werke will sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen
Werte in diesem Artikel
NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke will sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Geld beschaffen. Es sei eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage geplant, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Das Grundkapital werde um bis zu zehn Prozent erhöht. Dabei sei die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien geplant. Die Papiere sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden. Der Nettoerlös soll laut Jost die finanzielle Flexibilität des Konzerns weiter erhöhen, um im Einklang mit der Strategie "Ambition 2030" weitere wertsteigernde Akquisitionen umzusetzen. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um acht Prozent ab.
Jost sehe attraktive Opportunitäten im Off-Highway-Bereich. Diese könnten die globale Präsenz des Konzerns und das Kundenangebot stärken, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes Umsatzprofil sowie die Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus stehe, hieß es weiter./jha/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent