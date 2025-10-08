DAX24.535 +0,6%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1633 -0,2%Öl66,09 +0,6%Gold4.035 +1,3%
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Notierung im Blick

K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Mittwochmittag zu

08.10.25 12:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,78 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,89 EUR 0,26 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 11,78 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,98 EUR zu. Bei 11,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 472.511 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,91 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,497 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
