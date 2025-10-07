K+S Aktie News: K+S am Mittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 11,64 EUR.
Die K+S-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,64 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.379 K+S-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,65 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,29 EUR fiel das Papier am 30.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.
K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,86 EUR an.
Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,497 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
