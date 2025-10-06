K+S Aktie News: K+S gibt am Nachmittag ab

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 11,62 EUR ab.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,62 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 301.728 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 46,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,146 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -4,971 EUR je Aktie ausweisen dürften.

