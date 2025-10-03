DAX24.366 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.893 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag in Grün

03.10.25 16:10 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 11,71 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,71 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 200.296 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,77 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,13 Prozent.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,971 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

